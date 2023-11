Wse Cup. Il Circolo Pattinatori rialza la testa. Vinta la sfida contro il Cronenberg

Pronto riscatto per il Cp Grosseto che si rimette in corsa per il passaggio al secondo turno di Wse Cup battendo con un tranquillo 6-2 il Cronenberg. Si gioca praticamente a una porta sola, con i tedeschi che hanno difficoltà a uscire dalla propria area. Un attacco senza soste fino al vantaggio di Alessandro Franchi. Il Grosseto insiste e sfiora il raddoppio in decine di occasioni la retroguardia locale riesce a difendere il minimo scarto. Lo strameritato raddoppio grossetano arriva a 2’16 dalla fine del primo tempo su una combinazione nello stretto tra Thiel e Saavedra con il capitano che buca Geisler. Prima del riposo arriva anche il 3-0, firmato da Franchi. Il secondo tempo è la falsariga del primo: il Cp che attacca e il Cronenberg che si difende a zona. All’11’ il Grosseto cala il poker con Saavedra, smarcato dal vivace Thiel. Al 16’ c’è gloria anche per Serse Cabella, che vince il duello con il portiere sull’assist sotto porta di Franchi. Il bomber tedesco mette dentro però il tiro diretto concesso per il fallo da blu di Franchi. A 45 secondi dalla fine arriva anche il sesto gol, firmato da Thiel al volo. Oggi alle 13 sfida al Ginevra per un posto negli ottavi di finale. Cp Grosseto: Català (Sassetti); Franchi (2), Saavedra (2), Thiel (1), Rodriguez, Cabella (1), Paghi, Cardella. All. Achilli.