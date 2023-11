Wse Cup,Grosseto al decollo. I biancorossi vogliono gli ottavi

Il Cp Grosseto dopo aver messo insieme tre vittorie consecutive in campionato si rituffa in questo fine settimana nelle coppe europee. I ragazzi di Michele Achilli sono impegnati da oggi a domenica sulla pista di Wuppertal, nel primo della Wse Cup. Saavedra e compagni, in terra tedesca, si confronteranno stasera alle 21 (diretta streaming su worldskate.tv) con il Valdagno, quinto in classifica con 10 punti (5 in meno dei maremmani), ma deciso ad andare avanti in questa prestigiosa competizione. Domani il Cp Grosseto avrà di fronte il Rollschuh-Club Cronenberg, l’ex squadra del biancorosso Max Thiel, originario di Wuppertal, figlio d’arte, che ha iniziato ad amare questo sport in Vestfalia. All’Alfred Henckels Hall domenica all’ora di pranzo il Cp esibirà anche contro il Ginevra. Sulla carta, i favori del pronostico sono tutti per le due italiane, che dovrebbero far valere il loro tasso tecnico per approdare agli ottavi , in programma dal prossimo 16 dicembre.

"Sarà un bell’impegno stimolante – sottolinea l’allenatore Achilli – che ci farà confrontare con realtà straniere e aumenterà sicuramente il nostro bagaglio d’esperienza. Sulla carta siamo candidati al passaggio del turno – aggiunge – ma dovremo stare attenti". Il programma: oggi alle 21 Valdagno-Cp Grosseto, domani alle 18 Cp Grosseto-Cronenberg, domenica alle 13 Ginevra-Cp Grosseto.