Yaremchuk a Reggio!. Correrà la 10 chilometri

Sarà davvero un grande week-end di sport, quello messo in piedi per il 16 e 17 prossimi dall’Atletica Reggio con base in piazza della Vittoria. Dopo l’annuncio della presenza nella mezza maratona dell’azzurra Anna Arnaudo, ora arriva la carta che sparecchia la tavola: al via della 10 chilometri ci sarà Sofiia Yaremchuk, classe ‘94, ucraina naturalizzata italiana, già qualificata per la maratona olimpica di Parigi, detentrice del primato italiano sia di maratona in 2h23’16’’, sia di mezza in 1h08’27’’ pochi giorni fa a Napoli, record condiviso con Nadia Ejjafini.

La Yaremchuk è di scuola ucraina: nel 2016 dopo la laurea sceglie di dedicarsi all’atletica per spostarsi a Roma, dove già viveva la madre per lavoro. A metà 2018 si trasferisce stabilmente in Italia, ottenendo la cittadinanza italiana nel 2021. Tesserata per l’Esercito, oggi è la miglior "fondista" italiana dell’atletica leggera.

Il programma della due giorni prevede anche sei non competitive: Corri con me (2,5 km, adulto e bambino in coppia), Vaneton Sprint (gara di velocità, 50 metri su una striscia di Tartan, dai 5 anni in su), 10 km non competitiva, 4 all (camminata di 5 km aperta a tutti), Ulysses dog run (5 km assieme al proprio cane), e Unimore Run (non competitiva di 5 km per studenti, docenti o personale amministrativo Unimore).

