Zanti sempre più veloce. È pronto per gli assoluti

di Luca Amorosi

L’aretino Samuele Zanti sta emergendo nell’atletica leggera come una delle promesse italiane più luminose nella specialità dei tremila siepi. Lo certifica il risultato ottenuto in occasione del terzo meeting internazionale di atletica leggera tenutosi a Pergine Valsugana, in Trentino, lo scorso 20 giugno, quando Zanti ha ottenuto il primo tempo nella categoria Under 23, e il quinto assoluto, con 8:59.90. Un tempo che gli ha consentito di guadagnare l’accesso ai campionati italiani assoluti che si disputeranno nel fine settimana del 2 e 3 agosto a Caorle, provincia di Venezia. Ieri sera, inoltre, il classe 2005 ha preso parte anche ai campionati italiani under 23 allo stadio "Cerlo Zecchini" di Grosseto, dove cercava di far registrare un tempo utile per l’accesso ai campionati europei di categoria dal 17 al 20 luglio a Bergen, in Norvegia. Per centrare la qualificazione, serve fermare il cronometro non oltre gli 8:55, quindi inferiore di oltre 4 secondi rispetto a quello di Pergine Valsugana.

In ogni caso, Zanti sembra avere un futuro brillante di fronte a sé: non è un caso che lo abbia ingaggiato la forte società toscana della Libertas Unicusano Livorno dopo tanti anni di militanza, fin dalla tenera età, nell’Atletica Sestini. Peraltro, Zanti ha già una storia particolare alle spalle, nonostante gli appena vent’anni d’età: qualche anno fa aveva lasciato l’atletica leggera per passare al ciclismo, disciplina in cui era arrivato anche ad alti livelli nella categoria Juniores con la Uc Foligno. Poi, lo scorso anno, il richiamo della prima passione è stato più forte di tutto ed è tornato a fare atletica, fino al sogno attuale di poter arrivare ai campionati europei. fino al sogno attuale di poter arrivare ai campionati europei in programma fra meno di due settimane.