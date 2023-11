Zenith, ancora un pareggio. Coiano Santa Lucia vince

Ancora un pareggio per la capolista Zenith Prato nel campionato Juniores Elite. La truppa di Bellandi resta in vetta alla classifica nonostante l’1-1 interno al Chiavacci contro il Montelupo. Una sfida che sembrava alla portata dei bluamaranto e che invece è terminata in parità col gol pratese di Ammendola e la replica ospite di Braconi.

In classifica la Zenith Prato mantiene comunque due punti di vantaggio sull’Affrico a sua volta fermato sul pari 2-2 a Sesto Fiorentino. Non fa meglio nemmeno la terza della classe, il Pontassieve che impatta 1-1 in casa col Grassina.

Chi pareggia è anche l’altra pratese del girone d’Elite, il Maliseti Seano che impatta 2-2 a Fucecchio. Di Dardha e Asara le marcature laniere, a cui rispondono Vaccaro e Gragnoli. In classifica la truppa del tecnico Di Vivona si ritrova a metà graduatoria. Passando alla Juniores regionale, colpo esterno del Poggio a Caiano che si impone 3-0 sul terreno di gioco dell’Audace Legnaia con le marcature di Masi, Bernardi e Guarducci. Tre punti che significano salire a quota 16 in classifica, in piena lotta per un posto in Coppa Toscana.

Vittoria pesante invece in chiave salvezza per il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che si impone 2-1 sul terreno di gioco del Lanciotto Campi Bisenzio. Una vittoria a sorpresa, visto che i fiorentini sono in lotta per ben altri obiettivi e che quindi assumono un valore ancora più importante. In gol per i biancazzurri Petroni e Bakari, rete campigiana di Cassiolato. Infine fra le pratesi da annotare il pesante ko 5-0 del Viaccia sul campo della Polisportiva Novoli.