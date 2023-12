Zenith e Affrico insieme. Un pari per restare in testa

Finisce a reti bianche il big match del campionato Juniores Elite fra Zenith Prato e Affrico. Le due prime della classe si dividono la posta in palio nel match del Chiavacci e rimangono appaiate in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sul Pontassieve che invece vince fra le mura amiche col punteggio di 4-2 ai danni del Montelupo, con doppietta di Papini e gol di Bartolozzi e Candelori, portandosi a ridosso della vetta. Pari a reti bianche anche per l’altra pratese del massimo girone di categoria, il Maliseti Seano che impatta sul terreno di gioco della Lastrigiana. In classifica i ragazzi di Di Vivona sono proprio a metà strada fra Coppa Toscana e zona salvezza, ma possono essere soddisfatti di avere fermato sul pari la quarta forza del torneo che in caso di vittoria iniziava ad avere sogni di primato. Passando alla Juniores nazionale del Prato, i biancazzurri fanno risultato anche sul terreno di gioco del Victor San Marino, confermando l’ottimo momento di forma. Finisce 2-0 per i lanieri che centrano i tre punti con le marcature di Guizzaro e Di Vita, alle quali i padroni di casa non riescono in alcun modo a replicare. Un’affermazione che per la truppa di Ridolfi significa salire in sesta piazza in classifica, a una sola lunghezza dalle quarte Corticella e Pistoiese e a tre punti dal gradino più basso del podio occupato dal Piacenza. Il Prato allunga così la striscia positiva e può addirittura sognare il primato.