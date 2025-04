Zeno Roveri trionfa alla Sori Cup di Budapest: primo titolo internazionale in singolo

Una Pasqua di forti emozioni per Zeno Roveri del Tennis Giotto. Il tennista aretino, classe 2010, ha trionfato alla Sori Cup Under 16 di Budapest e ha conquistato il suo primo titolo internazionale in singolo nel circuito Tennis Europe, senza perdere nemmeno un set nel torneo. Il cammino di Roveri, accompagnato dal maestro Andrea Pecorella (insieme nella foto), ha preso il via dai trentaduesimi con un doppio 6-3 sul britannico Callum Sharkey, ha trovato una tappa decisiva nella semifinale vinta per 6-0/6-0 sull’ucraino Mykola Hrabar e ha conosciuto l’apice nella finalissima con l’affermazione per 6-4 e 6-2 su Cesare Cattaneo. Il successo di Budapest rappresenta una tappa importante per il portacolori del Tennis Giotto che, in precedenza, aveva già vinto due tornei internazionali nel doppio, oltre ai due titoli italiani Under14 nel 2024 nel doppio e di squadra. La Sori Cup in Ungheria ha consolidato Roveri tra le grandi promesse del tennis giovanile italiano. Il suo percorso proseguirà a maggio agli Internazionali d’Italia Under 16 al Foro Italico per cui ha meritato la convocazione con il Team Italia.