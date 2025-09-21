’Zeta Club’ apre alla boxe. Oggi riunione con la Padana

Allo ‘Zeta Club’ va in scena la boxe. Si tratta dell’iniziativa che si terrà nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 16, nell’area esterna del centro sportivo di viale Po, promosso ed organizzato dalla Boxing Duran, L’Accademia SSD, con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Federazione Pugilistica Italiana. Si tratta di otto incontri complessivi, tra cui uno al femminile, che vedrà di fronte gli atleti della Pugilistica Padana di Massimiliano Duran, contro altre società. Nella mattinata di ieri allo ‘Zeta Club’ sono stati illustrati i dettagli alla presenza dell’assessore allo sport Francesco Carità, Massimiliano Duran, i titolari del centro sportivo Alberto Albini e Alessandro Lupi, oltre a Marco Cecchin, presidente Polisportiva Doro. "Si tratta di un nuovo appuntamento con la boxe in città – ha sottolineato l’assessore Carità – che conferma come il lavoro svolto da Duran sia divenuto una certezza. In quanto continua in un lavoro di crescita dei giovani, oltre a garantire incontri di qualità e di livello nazionale ed internazionale". Il ‘ring’ sarà allestito di fronte alla storica ‘Villa’, simbolo dello ‘Zeta Club’: "Abbiamo colto con favore – aggiungono Albini e Lupi – la proposta di Duran, che permette anche al nostro centro di promuovere un’altra diversa disciplina sportiva. Gli incontri di boxe saranno un’altra occasione di promozione e valorizzazione". Il programma degli otto incontri vede per la Pugilistica Padana Muhammed Nazakat, Sonny Valente, Nicola Santucci, Davide Bellinelli, Marco Gori, Awais Nazakat e Osmane Ba. Nel merito del programma d’incontri Massimiliano Duran ha sottolineato: "Abbiamo messo insieme atleti di qualità e giovani molto forti, la nostra squadra si fronteggerà con atleti di spessore e sarà un bello spettacolo per chi assisterà. La città di Ferrara sta diventando sempre più un riferimento per la boxe, viste le diverse iniziative organizzate".

Mario Tosatti