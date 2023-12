2005, sesta vittoria di fila. Virtus brutto ko a Finale

La Fse Nuova Virtus Cesena continua a restare impantanata nelle sabbie mobili del momento più critico del suo campionato. La squadra giallonera, che milita nel torneo di basket di serie B è infatti uscita sconfitta anche dal match contro Finale Emilia, che prima di incontrare le romagnole era ultima a zero punti e ora, dopo il 79-73 valso il primo successo stagionale, ha messo nel mirino le cesenati, che la precedono a quota 6 punti. C’è da dire che la classifica, ormai delineata, con la quale si concluderà questa prima fase del campionato sarà pressoché ininfluente per l’esito finale, dal momento che terminato il ritorno, nel 2024 si formerà un raggruppamento playout (e anche uno playoff, ovviamente) nel quale tutte le squadre ripartiranno con zero punti i classifica, giocandosi la permanenza in categoria.

Sul match, la nuova Virtus, falcidiata da infortuni e acciacchi (compresi quelli che hanno tenuto lontano dal campo anche coach Chiadini), si è presentata in campo rimaneggiata, provando comunque a imporre il proprio gioco. Il piano partita romagnolo è però deragliato nel secondo quarto e a nulla è servito il tentativo di recupero messo in piedi nelle battute conclusive: la sirena ha lasciato l’opera incompiuta.

E’ invece del tutto diversa l’aria che si respira nello spogliatoio della Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 è reduce dalla sesta vittoria consecutiva, questa volta maturata ai danni della Grifo Imola, battuta 77 - 69 (24 - 20, 37 - 40, 58 - 56). I biancazzurri hanno segnato un primato societario, dal momento che non era mai stata centrata una striscia tanto lunga di successi di fila. In virtù dell’ennesimo referto rosa strappato, i cesenati sono così saliti a 14 punti, in una affollatissima coabitazione al quinto posto con Ferrara e Baricella. Il prossimo appuntamento, ultimo prima della pausa natalizia, è in programma sabato 16 dicembre alle 20.30 a Castel San Pietro. Gli emiliani sono ultimi con un bottino di 6 punti.

Il tabellino cesenate della gara contro il Grifo Imola: Rossi 10, Santoro 12, Piazza 17, Domeniconi, Nocerino, Panzavolta 19, Ricci, Pezzi 11, Sanzani 3, Orioli, Capucci, Balestri 5. All.Vandelli

Luca Ravaglia