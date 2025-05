4 Torri sfida Vis 2008 Ferrara nei playoff di Divisione Regionale 3

Sarà 4 Torri contro Vis 2008 Ferrara il quarto di finale playoff per i granata di coach Tani in Divisione Regionale 3. La Despar, classificatasi sesta in regular season grazie alla vittoria nell’ultima di campionato contro la diretta concorrente Cento, incontra i biancazzurri, terzi in graduatoria, nel doppio confronto che vale l’accesso in semifinale.

La serie, al meglio delle due partite, si aprirà venerdì 9 maggio alle 21,30 al Pala Aeffe, mentre gara 2 è in programma giovedì 15 maggio alle 21,30 al Palapalestre. In caso di una vittoria per parte, avanzerà al turno successivo la squadra con la differenza canestri migliore. In gara 1 è consentito terminare con il risultato di pareggio: il supplementare si giocherà solo in gara 2, nel caso in cui entrambe le gare terminino in parità o il risultato di gara 2 annulli il vantaggio di gara 1.

Il tabellone: Matilde Basket Bondeno (1) – Acli G88 (8); HB College Castel Maggiore (4) – Basket Estense 2011 (5); Vis 2008 Ferrara (3) – Despar 4 Torri (6); Pgs Corticella (2) – Benedetto XIV Cento (7).