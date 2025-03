4 Torri Volley a Montecchio per allungare la striscia

Archiviata la sosta del campionato di serie B, la 4 Torri Volley riparte oggi alle 17,30 da Montecchio Maggiore. Obiettivo quinta vittoria consecutiva per i granata, che chiedono strada al Sol Lucernari che a sua volta è reduce da una bella striscia positiva. Si tratta di una sfida tra due squadre che hanno alle spalle diverse stagioni in categoria superiore e che stanno attraversando una stagione finora con risultati altalenanti. Entrambe le squadre lo scorso gennaio sono ricorse al cambio di allenatore, che evidentemente ha prodotto gli effetti sperati. La 4 Torri Volley è sesta a 29 punti, mentre il sestetto vicentino è settimo a quota 28. Come dicevamo, il Sol Lucernari arriva da tre vittorie contro Treviso, Valsugana e Slovolley, col nuovo coach Nicola Baldon che può contare su Petrocchi, Zanovello, Cortese, Tovo, Costa, Battocchio (libero), Sartori, Bretelle, Ponte (libero), Meggiolaro, Franchetti, Frizzarin e Gonzato. All’andata a Ferrara finì 3-1 per il Sol Lucernari, che si impose nel primo set ai vantaggi, poi Morelli e compagni pareggiarono i conti prima dell’uno-due micidiale dei vicentini. In casa granata si è verificato qualche problemino a causa dei malanni di stagione, tanto che oggi è incerta la presenza del libero Soriani. Anche il centrale Aprile è in forse, così come il secondo alzatore Schincaglia, a causa di problemi fisici. "È vero, abbiamo vissuto qualche giorno un po’ travagliato dal punto di vista degli allenamenti – spiega coach De Marco –, ma grazie a tutti i giocatori, anche quelli che giocano meno o che provengono dalla squadra Juniores come Serafini, ci siamo allenati bene. Il Sol Lucernari è una squadra tosta, fatta di ottime individualità e che sta attraversando un ottimo periodo. Sarà una partita complicata ma ci arriviamo sereni e consapevoli della nostra forza: ce la metteremo tutta e sono sicuro che faremo una buona partita".

s. m.