A caccia del riscatto contro Senigallia. Coen carica l’Attila Junior Porto Recanati: "Dovremo essere aggressivi e combattivi»

"Ci aspettiamo una partita complicata e difficile. Senigallia è una squadra in fiducia e ha tutto per fare benissimo come ha già dimostrato. Per vincere dovremo essere aggressivi e combattivi". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, parla del match di oggi alle 21 nel palas Medi contro la Pallacanestro Senigallia, per la sesta giornata del campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi sono reduci dalla pesante sconfitta subita nel derby con Recanati. "È normale – spiega coach Coen – che dopo una brutta prestazione ci sia voglia di riscatto. Affronteremo la partita con serenità e vedremo la risposta dei ragazzi, che in settimana hanno lavorato con il giusto approccio in palestra. Non facciamo voli pindarici, la squadra ha bisogno di tempo per crescere e quindi ogni match sarà una lotta". Intanto, il tecnico del team portorecanatese ha ben chiaro cosa servirà per la gara di stasera. "Dovremo essere più aggressivi – aggiunge Coen – e avere un approccio diverso al match, in modo da esprimere la nostra faccia migliore in campo. Come sempre sarà una partita tattica, ma per spuntarla serviranno la forza di volontà e lo spirito da battaglia".