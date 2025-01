A Faenza il derby della via Emilia. Imola cede dopo due supplementari

Neupharma Imola: 86 Blacks Faenza: 90 (d2ts)

NEUPHARMA IMOLA: Masciarelli 12, Zangheri, Fiusco 4, Morina 12, Vaulet 15, Vannini ne, Santandrea ne, Anaekwe 20, Kadjividi 4, Pinza 8, Ambrosin 6, Ricci 5. All.: Galetti

BLACKS: Ndiaye 8, Poletti ne, Calbini 13, Vico 9, Poggi 14, Sirri ne, Magagnoli 2, Ammannato 9, Cavallero 21, Garavin ne, Fragonara 14. All.: Garelli

Arbitri: Rinaldi - Mammoli

Note – Parziali: 13-18; 35-37; 52-57; 72-72; 78-78. Tiri da 2: Imola: 23/54, Faenza: 23/46; tiri da tre: Imola: 8/32, Faenza: 9/34; tiri liberi: Imola: 16/22, Faenza: 17/29; Rimbalzi totali: Imola: 57, Faenza: 53

I Blacks si aggiudicano una vera e propria battaglia dopo due tempi supplementari, sbancando il PalaRuggi in una gara vibrante. La decidono gli episodi e la maggiore lucidità dei faentini, al quarto posto solitario. Ora per i Blacks ora la doppia sfida interna con Capo d’Orlando e Saronno. Per Vico infortunio al polpaccio. La gara è già vibrante nel primo quarto, con i Blacks che partono forte (15-8), poi Imola piazza un 11-0 di break trascinata da Pinza, volando sul 31-25. Questo è il copione del match, perché i parziali si susseguono da entrambe le parti, anche se le maggiori recriminazioni sono di Faenza che non chiude i conti sul 46-37 trovandosi sul 63-63 al 35’. Poi una fischiata dubbia ai danni dei Blacks e un tecnico per proteste a Garelli danno alla Virtus tre liberi che valgono il sorpasso (68-65) poi Anaekwe allunga sul 70-65. Faenza è nervosa, ma a 19’’ trova la parità con la tripla di Cavallero del 72-72. Imola chiama time out e decide di giocarsi l’ultimo tiro che fallisce ed è supplementare. Intensissimo è anche l’overtime: Morina a 8’’ segna il 78-78, ma Poggi all’ultimo istante regala il secondo overtime. Nel secondo la stanchezza la fa da padrona e i Blacks sono chirurgici con Cavallero a trovare l’84-80 a 2’’ dalla fine. Gli arbitri poi fischiano tecnico per simulazione ad Ambrosin e Ammannato allunga dalla lunetta sull’87-83. Quando Morina spara da otto metri pensando che stessero terminando i 24’’ sull’86-89 Faenza vede la luce, ma la certezza arriva solo a 2’’ quando Calbini segna il libero del 90-86 finale.

Luca Del Favero