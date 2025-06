A FANANO. Project Camp da grandi numeri. Si parte domenica con il primo gruppo

Per la prima volta spalmato su quattro settimane, l’edizione 2025 del Pistoia Basket Project Camp si preannuncia carica di densi significati e, soprattutto, di tanti ragazzi che animeranno i vari gruppi che prenderanno parte a questa esperienza estiva a Fanano, in provincia di Modena, nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano.

L’appuntamento per il taglio del nastro simbolico è per domenica 22 giugno all’Hotel Pineta di Fanano quando, nel primo pomeriggio, si radunerà il primo gruppo di sessanta atleti, sia femmine che maschi, che andranno avanti fino a sabato 28. Al momento le prime tre settimane sono già tutte esaurite e, ad oggi, restano pochissimi posti a disposizione per completare il gruppo anche della quarta settimana, la novità inserita quest’anno dallo staff del Camp capeggiato da Mario Breschi. Pertanto, a Fanano ci saranno colori biancorossi fino al prossimo 19 luglio con l’attività all’interno del palazzo del ghiaccio ma non mancano anche i diversivi. "Tutto lo staff è pronto per la full immersion che ci aspetterà – afferma Mario Breschi, responsabile organizzativo del Camp – ma, soprattutto, ci attende tanto divertimento con ragazze e ragazzi che provengono davvero da tutta la Toscana".