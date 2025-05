A Matelica si cambia. Via coach Sorgentone

La Thunder Basket Matelica ha comunicato che Domenico Sorgentone non sarà l’allenatore della squadra di A2 femminile nel prossimo campionato. Nella nota il Club "ringrazia il tecnico abruzzese per il lavoro svolto nel corso delle due stagioni trascorse a Matelica, durante le quali - con esperienza e professionalità - ha contributo al graduale sviluppo del progetto cestistico biancoblu". Poi la società formula un "in bocca al lupo" a coach Sorgentone per il futuro. Dunque, si volta pagina dopo un campionato di A2 giocato ad alto livello e culminato con la conquista della semifinale play off dove la strada si è interrotta al cospetto della squadra Costa Masnaga, oggettivamente più forte. In precedenza la formazione matelicese aveva raggiunto anche la Final eight di Coppa Italia, altro traguardo cui il Club ambiva all’inizio della stagione. Pertanto, obiettivi rispettati da parte del gruppo e dell’allenatore. Ma evidentemente si cercano nuovi stimoli per ricaricare l’ambiente in vista di un’altra annata da vivere come protagonisti. "Il progetto di crescita va avanti – ha detto il diesse Piero Salari – e possiamo essere soddisfatti di quanto ottenuto quest’anno, avendo fatto un ulteriore passo avanti rispetto alla stagione precedente". Ora vedremo quali saranno le scelte tecniche della società, a cominciare dalla panchina. Intanto, a proposito di Costa Masnaga, le lombarde hanno perso la finale contro Roseto, sia in gara1 che in gara2, e pertanto ad essere promosse in A1 sono state le Panthers abruzzesi, le quali, davanti a 1.800 tifosi, hanno raggiunto questo traguardo per la prima volta nella loro storia lunga 104 anni. Nell’altra parte del tabellone si contendono il secondo pass per il massimo campionato italiano la Martina Treviso e Broni, che hanno allungato la serie alla "bella" di gara3.

m. g.