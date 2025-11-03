A Trapani sfuma la rimonta. Brescia, che beffa. Perde l’imbattibilità ed è raggiunta in vetta

Si può rientrare dal -10 nel giro di tre minuti, senza concedere canestri, e avere l’amarezza di una sconfitta? Sì, se ti chiami Brescia, e in quel di Trapani costruisci i due tiri della vittoria nel peggior modo possibile. Prima con un pick and roll tra Miro Bilan e Amedeo Della Valle che vale una palla persa. Quindi con una tripla in isolamento di Jason Burnell che scheggia il ferro. Succede questo nel finale di un match sempre condotto dai siciliani, ma ripreso dalla difesa dei lombardi nel secondo tempo, con soli 27 punti concessi a quello che resta un attacco di primo piano. Sicuramente importante la prestazione di CJ Massinburg, 13 punti alla sirena, 12 per Burnell e Ivanovic, out nel finale per cinque falli. Momento non semplice per Miro Bilan, 11 punti con 3/9 da 2 per quanto con ben 9 falli subiti, male nel finale Maurice Ndour. Per Trapani la differenza la fa l’ex Duke Matthew Hurt, 23 punti. Brescia perde così l’imbattibilità stagionale e viene agganciata in prima posizione dalle grandi Olimpia Milano e Virtus Bologna.

TRAPANI SHARK-PALLACANESTRO BRESCIA 77-75 (19-19, 50-36, 63-56)A.L.M.