A un passo dal colpaccio. Desio beffata contro la big

Non è stata la fotocopia di Piacenza contro l’Assigeco perché l’andamento delle ultime azioni ha avuto un corso diverso, ma poco cambia. La Rimadesio va ancora a tanto così da una vittoria in trasferta assai prestigiosa sul campo di una delle grandi favorite per la vittoria finale. A Piacenza fu una tripla di Mazzucchelli a 1’’ dalla sirena, questa volta, nel supplementare, il canestro dell’88-86 della TAV Treviglio arriva a una dozzina di secondi dalla sirena grazie alla penetrazione di Molina. La Rimadesio ha il tiro della vittoria, se lo prende Conte, in condizioni di equilibrio non perfette e il ferro gli dice di no. Ma non cancella l’ennesima prestazione di alto livello dei desiani contro una big. Avanti costantemente nei primi 28 minuti, non si perde d’animo quando i padroni di casa mettono la freccia e se la gioca alla pari fino al minuto 45 con un Elli letteralmente scatenato (26 alla fine con 9/12 dal campo), in doppia cifra (11) già dopo sette minuti e protagonista passivo dell’episodio sul finire del secondo quarto che cambia l’inerzia del match. Sul 33-44 (+11 Desio, massimo vantaggio), lanciato a canestro, viene agganciato da Rossi. Oltre al danno, la beffa. La terna arbitrale, assolutamente insufficiente, non vede e commina un fallo tecnico a Elli e da quel momento riparte la rimonta orobica (9-1 di break fino alla sirena) che si concretizza sul finale del terzo quarto. Ultimo periodo equilibratissimo, Elli fa 2/2 dalla lunetta portando la sfida all’over-time dove i problemi di falli (31 a 21 il conto, 36 liberi a 22 per Treviglio) e la lotta a rimbalzo (53-33) fanno la differenza anche se poi il tiro della vittoria lo scaglia Conte.

"Prestazione ancora una volta confortante e soddisfacente che ci dice che la strada intrapresa è quella giusta. Ma la prestazione e i complimenti non portano punti. La squadra è viva e vivace, se la gioca, oggi, alla pari contro squadre costate il doppio o il triplo e con ben altre ambizioni. Probabilmente più in là sarà diverso, ma i riscontri sono positivi. Restiamo umili, l’obiettivo è la salvezza". Sui finali punto a punto coach Quilici la pensa così: "Su tre finali di partita simili, una la vinci e due le perdi, significa che qualcosa da sistemare c’è".