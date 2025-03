A Viterbo colta una vittoria d’oro. Adesso l’Halley è sola in vetta

La Halley Matelica ha superato Viterbo (nella foto Musci) dimostrandosi più forte anche di un’infermeria decisamente affollata: out Mazzotti e Mentonelli, caviglia malconcia per Dieng, recuperato in extremis Eliantonio dopo quasi un mese e tenuto a minutaggio ridotto. Il successo è risultato d’oro in quanto le più immediate inseguitrici sono andate al tappeto, e ora la squadra di coach Antonio Trullo comanda la classifica a +2 (e con la differenza canestri nello scontro diretto a favore) dall’Italservice Pesaro e a +4 dalla Carver Roma: un tesoretto da non dissipare, pensando alla doppia trasferta sui campi di Amatori Pescara e Carver Roma.

"Mancano 5 gare – spiega l’allenatore Trullo – e vediamo come si mette. Ci aspettano due trasferte, la prima a Pescara contro una squadra che cerca di agganciare uno degli ultimi treni per i playoff. Cercheremo in primis di recuperare energie, poi di avere qualcosa in più da Eliantonio e magari di riavere in campo anche Dieng, che per noi è molto importante".

Il club vigorino sta organizzando un pullman per la trasferta di domenica al PalaElettra per la gara contro l’Amatori Pescara. La partenza è prevista alle 14.30 dal piazzale del supermercato Lidl. Il prezzo è di 20 euro (a cui è da sommare il biglietto di ingresso al palas, che è di 8 euro; i minori di 18 anni entrano gratis). Infoline whatsapp: 338 4039148.

m. g.