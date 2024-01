A1 femminile - Alle 20.30 con Brescia. E-Work in diretta Rai

Basteranno le telecamere della Rai per far ritrovare all’E-Work quella vittoria che manca dal 4 novembre? Le faentine saranno impegnate alle 20.30 al PalaBubani contro la RMB Brescia nella prima e unica diretta stagionale su Rai Sport. Per il match odierno c’è tanta attesa per il debutto della play polacca Niemojewska, arrivata la scorsa settimana, specializzata negli assist che dovrà ridare vigore al gruppo mettendo le compagne nelle condizioni di segnare per permettere all’E-Work di realizzare più dei 63 punti di media messi a referto nella prima parte di stagione. Guai però a pensare che possa cambiare radicalmente la stagione delle faentine come sottolinea anche coach Paolo Seletti. "Julia non è la salvatrice della patria – afferma l’allenatore – ma un moltiplicatore della squadra che dovrà farci migliorare nel rapporto tra palle perse e assist in cui abbiamo sofferto nei mesi scorsi. Sin dai primi allenamenti ha mostrato di volersi inserire al meglio nel gruppo e sicuramente abbiamo scelto una atleta che darà una mano nello spogliatoio e a livello tecnico".

L’E-Work, sconfitta 55-61 dalle lombarde all’andata, arriva al match con Brescia dopo una settimana in cui ha dovuto fare i conti con l’influenza che ha colpito Cvijanovic, ma che finalmente ha dato tregua a Spinelli, ammalatasi poche ore prima della gara di Coppa Italia e guarita soltanto nei giorni scorsi. "Siamo carichi e sentiamo che è venuto il momento di dare una svolta alla stagione. Brescia sta attraversando un buon momento e ad un gruppo che sta rendendo molto bene ha aggiunto la francese Lawrence. Le giocatrici chiave sono Zanardi, 18enne che da anni fa la differenza in A1, Garrick, che all’andata segnò cinque triple nell’ultimo quarto, e Louka, atleta con grande fisicità. Sarà un match tattico, perché Brescia fa un ampio utilizzo della zona e presenta difese particolari e miste".

l.d.f.