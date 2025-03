A2 basket femminile. La leader Matelica pensa alla Coppa Italia. San Giovanni in Valdarno il primo ostacolo

Quinta vittoria consecutiva conquistata dalla Halley Thunder e primato in classifica consolidato, a quota 32 punti, in coabitazione con Mantova. La squadra di coach Domenico Sorgentone, quindi, continua a volare sulle ali di un entusiasmo caratterizzato dal periodo più alto raggiunto nella storia della società. Vincere a Umbertide, però, non è stato facile perché le matelicesi hanno incontrato un avversario molto solido, soprattutto sotto canestro: 44-43 il computo delle carambole, con l’ex di turno Gloria Offor che ha conquistato 11 rimbalzi.

Ora comunque il campionato si ferma per lasciare spazio alla Final eight di Coppa Italia di serie A2 in programma a Roseto da venerdì a domenica, alla quale la Halley Thunder si è qualificata per il secondo anno consecutivo. Come la stagione scorsa, al primo turno la formazione del presidente Euro Gatti affronterà San Giovanni Valdarno (dopodomani, al PalaMaggetti, ore 18.30). Le altre sfide dei quarti di finale: Udine-Costa Masnaga (ore 14.30), Mantova-Empoli (ore 16.30) e Sanga Milano-Roseto (ore 20.30). Sabato sono in programma le semifinali (ore 18 e ore 20.15); domenica la finale (ore 17).

Il campionato riprenderà poi sabato 15 marzo con lo scontro fra le due capolista, Matelica-Mantova, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi.