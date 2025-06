A2 basket femminile. L’Halley Thunder conferma la playmaker . Ilaria Bonvecchio: "Sono molto felice»

Ilaria Bonvecchio resta alla Halley Thunder. Per la playmaker trentina, classe ‘94, sarà la seconda stagione di fila a Matelica dopo l’esperienza del passato campionato di A2 concluso con una media di 8,8 punti, 3,7 rimbalzi e 3,6 assist. "Sono davvero contenta – dice Ilaria – di continuare a giocare in una realtà in crescita come questa. La prossima stagione sarà caratterizzata da diversi cambiamenti, a cominciare dalla panchina e da alcune giocatrici: la affronterò con immutata carica e desiderio di far bene". La Bonvecchio è una giocatrice di talento ed esperienza, che vanta 312 partite e 2.293 punti segnati finora tra serie A1 e A2. Il commento di coach Alberto Matassini: "Ilaria sarà una delle colonne portanti su cui edificheremo il nostro nuovo roster. La sua leadership sarà fondamentale per costruire una mentalità fondata sul lavoro quotidiano, indispensabile per raggiungere risultati importanti". "Siamo rimasti soddisfatti del rendimento di Ilaria Bonvecchio durante lo scorso campionato – aggiunge il ds Piero Salari – e quindi abbiamo voluto proseguire insieme il cammino. È una giocatrice esperta, grintosa e che non si risparmia, sulla quale crediamo fortemente". Sono cinque le giocatrici per il momento ufficializzate dalla Halley Thunder: Benedetta Gramaccioni, Chiara Bacchini, Alessia Cabrini, Elena Pilakouta e Ilaria Bonvecchio.

m. g.