A2 basket femminile. L’Halley Thunder domina il match con Roseto

Matelica

83

Roseto

67

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 10, Patanè 7, Celani 10, Gramaccioni 2, Gonzalez 19, Zamparini, Poggio 21, Bonvecchio 9, Andreanelli, Sanchez 5, Catarozzo. All. Sorgengone.

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite 7, Lucantoni 2, Caloro 5, Espedale 9, Polimene, Lizzi 7, Marzulli, Bardarè, Sakeviciute 7, Coser 14, Capra 16. All. Righi.

Arbitro: Melai e Forte di Calcinaia.

Parziali: 26-21, 21-9, 25-17, 11-20.

Le ragazze di coach Sorgentone hanno sostanzialmente dominato la partita. Nel primo quarto Roseto è rimasto in scia, poi non è stato in grado di contrastare una Halley Thunder in palla, capace di esprimersi al meglio in difesa e in attacco. Addirittura la squadra di casa è arrivata al massimo vantaggio di +30. La prestazione è stata ottima da parte di tutte le giocatrici; in particolare Anna Poggio (Mvp del match) ha firmato la dodicesima "doppia-doppia" in campionato, grazie a 21 punti e 15 rimbalzi. Ma pure capitan Pepo Gonzalez ha giocato una gara maiuscola. Nell’ultimo quarto, poi, visto il vantaggio accumulato, le matelicesi si sono un po’ rilassate permettendo alle abruzzesi di rifarsi sotto, sospinte da una Anna Capra dalla mira infallibile. I 16 punti del divario conclusivo consentono comunque alla Halley Thunder di ribaltare la differenza canestri rispetto alla sconfitta subita all’andata. E questo, in chiave play off, può essere considerato un altro risultato importante della serata. Matelica, infatti, conserva il terzo posto in classifica e punta a rientrare fra le prime quattro al termine della regular season, così da poter giocare in casa il primo turno dei quarti di finale. Mancano due giornate: sarà quindi decisiva la trasferta di sabato in casa di Treviso, che pure ha vinto ieri a Bolzano, restando appaiata alle matelicesi sul terzo gradino del girone, a quota 34 punti. Con loro, al momento, c’è pure Udine che gioca oggi a Civitanova.

m. g.