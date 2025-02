A2 basket femminile. Matelica sconfigge Vigarano e sale in vetta alla classifica

Matelica 74Vigarano 54

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 12, Patanè 11, Celani 10, Battellini, Gramaccioni, Gonzalez 9, Zamparini 4, Poggio 16, Bonvecchio 6, Andreanelli, Sanchez 5, Catarozzo. All. Sorgentone.

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello 3, Nikolova 22, Resemini 4, Tintori, Zietara, Valensin 7, Zangara, Grassia 13, Patriarca, Armillotta 5, Visone. All. Grilli.

Arbitri: Bernassola e Marcelli di Roma.

Parziali: 17-17, 31-28 (14-11), 54-47 (23-19), 74-54 (20-7).

Vince ancora la formazione di coach Sorgentone e, grazie alla sconfitta della leader Udine sul campo di Mantova, sale al primo posto in classifica raggiungendo le friulane assieme alle stesse mantovane. Il successo contro il Vigarano è maturato nella seconda parte di gara, in particolare nell’ultimo quarto, quando le matelicesi sono riuscite a forzare il ritmo e a scrollarsi di dosso le avversarie. I primi due quarti infatti erano stati molto equilibrati. Poi le padrone di casa hanno cominciato ad avere un buon giro palla e sono diventate micidiali nel "pitturato". Anna Poggio, non a caso, ha messo a referto 16 punti, risultando ancora una volta la miglior realizzatrice della sua squadra. La Halley Thunder è stata nettamente superiore alle avversarie anche ai rimbalzi e, pian piano, è riuscita a prendere le misure sulla Nikolova grazie alla rigida marcatura di Noemi Celani. Nell’ultima frazione l’indomita Sanchez (foto) ha realizzato 5 punti di fila, allargando definitivamente la forbice e dimostrando di poter essere di nuovo protagonista in A2 (dopo l’infortunio) a dispetto delle sue 49 "primavere".

m. g.