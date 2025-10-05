A2 Donne: alle 18 al PalaBubani di Faenza. E-Work, ecco Trieste per ricominciare

Lasciatasi alle spalle una lunga estate dove c’è stata la dolorosa ma inevitabile autoretrocessione in A2, l’E-Work può finalmente pensare soltanto al campo. Il primo impegno di questa nuova avventura è contro la Futurosa iVision Trieste che alle 18 farà visita al PalaBubani. Un match inaugurale ricco di insidie, visto che le triestine sono simili all’E-Work essendo anche loro un gruppo molto giovane e intraprendente.

La truppa di Seletti sarà al gran completo, riavendo anche la finlandese Onnela, rientrata in patria nella seconda metà di settembre per sostenere l’esame di maturità. "Dovremo essere bravi ad entrare subito nella realtà della serie A2 – spiega coach Paolo Seletti – un campionato che ovviamente ha una qualità minore dell’A1, ma che è comunque insidioso e dove spesso l’esperienza è decisiva. Partiamo senza porci obiettivi, ben sapendo che il -3 di penalizzazione in classifica renderà il nostro cammino ancora più in salita, ma pensiamo soltanto a lavorare per crescere settimana dopo settimana".

In realtà l’E-Work mira ai playoff, ovvero ai primi otto posti, e già quello odierno è una sorta di scontro diretto. "Trieste ha una filosofia simile alla nostra e lavora molto sul settore giovanile, che sta ritornando a dare ottimi risultati come accadeva anni fa. Hanno un gruppo con giovani interessanti e atlete esperte. Nel quintetto ci sono la playmaker argentina Maza, buona tiratrice come la guardia italo-canadese Donato, mentre l’ala piccola è Mueller, una 2009 tra i maggiori prospetti italiani.

Sotto canestro l’esperienza di Miccoli e Katshitshi si farà sentire, mentre dalla panchina entrano Srot e giovani interessanti. Trieste è ben strutturata e gioca una pallacanestro frizzante e se è in giornata può battere chiunque. Dobbiamo quindi interpretare la partita molto bene a partire dalla difesa, perché se le nostre avversarie iniziano a far canestro sono difficili da fermare. Mi aspetto una gara dura dove fisicità e atletismo faranno la differenza più delle percentuali offensive".

l.d.f.