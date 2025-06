A2 edizione 2025/26: date, formula e novità del campionato di basket

Anche se manca ancora una squadra per completare il quadro delle partecipanti, è già tempo di pensare all’A2 edizione 2025/26. Un torneo che non avrà più Udine e Cantù, promosse in A, né le retrocesse Piacenza, Nardò e Vigevano e che si prepara ad accogliere le tre neopromosse dalla B: Ruvo di Puglia e Roseto, che hanno già centrato l’obiettivo, e la vincente dello spareggio fra Fabo Herons Montecatini e Gemini Mestre, che si giocherà domenica sul campo neutro di Cento.

Intanto Lnp ha reso note le date e la formula della prossima stagione. Il format ricalca esattamente quello dell’annata appena terminata: 20 squadre al via, 19 partite di andata e 19 di ritorno, al termine delle quali la prima classificata sarà promossa in A; l’ultima retrocederà in B; dalla seconda alla settima saranno qualificate per i playoff; dall’ottava alla tredicesima giocheranno i play-in per due posti nei playoff; dalla sedicesima alla diciannovesima i playout a decretare le altre due retrocessioni. La vincente dei playoff (tutti i turni si disputeranno al meglio delle tre gare su cinque) sarà la seconda squadra a salire in A.

Rispetto però all’ultima annata, il campionato comincerà una settimana prima. Sabato 13 e domenica 14 settembre si giocherà, in una sede ancora da definire, la Supercoppa fra Fortitudo Bologna (vincitrice dell’ultima edizione), Rbr Rimini (finalista playoff), Cividale (finalista della Coppa Italia; sarebbe toccato alla vincitrice, Cantù, ma è stata promossa) e Rieti (la miglior semifinalista guardando il piazzamento al termine della stagione regolare), con Forlì che sarebbe entrata fra le quattro se solo avesse vinto l’ultima gara di stagione regolare a Cento.

Poi domenica 21 settembre inizierà il campionato che vedrà il girone d’andata terminare domenica 28 dicembre (quattro i turni infrasettimanali: due in ottobre e due in novembre) e quello di ritorno prendere il via domenica 4 gennaio per concludersi il 26 aprile (altri quattro turni infrasettimanali spalmati però su ogni mese: uno in gennaio, uno in febbraio, uno in marzo e uno in aprile). Da venerdì 13 a domenica 15 marzo si disputerà, in sede ancora da stabilire, la Final Four di Coppa Italia, come sempre fra le prime quattro al termine del girone d’andata.

La particolarità della nuova stagione sarà legata all’introduzione di una data fissata e valida per tutte le squadre che dovessero recuperare gare posticipate, perché i loro atleti hanno ricevuto convocazioni per le due ‘finestre’ dedicate agli incontri delle squadre nazionali. Le ‘finestre’ saranno una il 30 novembre e la seconda l’1 marzo e, riguardo alla prima, le eventuali gare che salteranno verranno recuperate mercoledì 17 dicembre, mentre per la seconda finestra il campionato si fermerà.

In merito al mercato, invece, si potranno tesserare giocatori entro le ore 12 di venerdì 19 settembre, poi il mercato continuerà dal 22 settembre fino al 23 aprile per un totale di 4 atleti, mentre l’ultima ‘finestra’ sarà quella che andrà dal 29 aprile al 7 maggio, ma che riguarderà solo un senior proveniente da campionati esteri e comunque mai tesserato nella stagione italiana.

I visti per i giocatori stranieri saranno come sempre 2+1 con l’eventuale terzo che potrà essere utilizzato dal 9 gennaio al 30 aprile. Le sfide valide per i play-in si giocheranno giovedì 30 aprile e domenica 3 maggio, mentre i quarti dei playoff andranno dall’8 al 18 maggio, le semifinali dal 21 al 31 maggio e la finale dall8 al 18 giugno 2026.