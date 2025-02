A2 femminile. A Treviso una rimaneggiata. Bagalier Feba

Mai dire mai, ma difficilmente Veronica Perini giocherà domani alle 18 di Treviso per le conseguenze dell’infortunio accusato nel turno scorso. Sarà una Bagalier Feba a Treviso nell’A2 di basket femminile dove le civitanovesi incroceranno la strada di coach Matassini, il portorecanatese che è stato alla guida della Feba. Si tratta di una partita che spingerà coach Donatella Melappioni a pescare dalla panchina e non è affatto da scartare che possa essere gettata nella mischia la play Martina Sciarretta, classe 2005. Non partirà con le compagne Veronica Contati, pure lei infortunata. Le trevigiane stanno cercando di fare più punti per assicurarsi una migliore posizione in chiave playoff. Per il team civitanovese si profila una gara in salita, ma sarà anche l’occasione per verificare le giovani leve del club in vista di un finale in cui le civitanovesi si giocheranno la permanenza nell’A2 di basket femminile.