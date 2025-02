A2 femminile. "Bagalier Feba battuta, Ancona ha vinto grazie a Marinkovic»

"La Marinkovic è di un’altra categoria e ha fatto la differenza per Ancona". Donatella Melappioni, coach della Bagalier Feba, sintetizza la sconfitta (64-71) contro le Girls Ancona nella 20ª giornata dell’A2 di basket femminile. La giocatrice serba ha messo a segno 23 punti. "Eppure – aggiunge Melappioni – fino a 45 secondi dalla fine eravamo sotto di 3 punti ma non siamo riuscite a fare canestro pur avendo avuto tre tiri per impattare". Sul piano tattico le civitanovesi hanno seguito il piano partita, ma la Marinkovic ha cambiato le carte in tavola. "Il match – spiega – è stato nella norma fino a 45 secondi". Ma adesso c’è da voltare pagina perché sabato a Rovigo la Bagalier Feba è attesa da un altro esame. "Loro – spiega Melappioni – hanno 4 punti più di noi e hanno ora inserito nel roster la guardia belga Kim Mestdagh, una giocatrice di valore assoluto". Il destino delle civitanovesi è segnato, cioè disputeranno i playout, ma occorre chiudere la stagione con la migliore classifica possibile. "Esatto. Sono rimaste cinque gare e dobbiamo arrivare più in alto possibile perché questo ci permetterebbe di avere la bella in casa. Nei playout ci saremo noi, Ancona, Rovigo e Vigarano che dovremo vedercela con le squadre dell’altro girone".