A2 femminile. Bagalier Feba, da vincere il derby contro Ancona

È da vincere per tante ragioni il derby con Ancona: perché la Bagalier Feba possa assicurarsi una migliore posizione in classifica in vista dei playout e per poter festeggiare davanti ai suoi tifosi, considerando che le uniche quattro vittorie sono arrivate in trasferta. Si gioca alle 18 di domani a Civitanova Alta per la 20ª giornata dell’2 di basket femminile. "È una gara importante – osserva coach Donatella Melappioni – per assicurarci il quartultimo o il terzultimo posto e garantirci la bella in casa nei playout. Per loro si tratta di una gara fondamentale perché solo vincendo potrebbero avere la possibilità di lasciare l’ultimo posto". Il club dorico si è rinforzato. "Hanno inserito due straniere, tra cui la serba Marinkovic che ha un passato in A1. È una buona tiratrice, dovremo essere abili di impedirle di andare a tiro e di giocare con leggerezza". Tra le locali rientrano Veronica Perini e Giorgia Bocola.