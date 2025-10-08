A2 femminile. Coach Matassini:: "Matelica è partito con il piede giusto»

La Halley Thunder Matelica è tornata dal Veneto con una convincente vittoria contro l’Ecodent Alpo di Villafranca di Verona. Soddisfatto il coach Alberto Matassini: "È stata una partita molto solida e così vanno fatti i complimenti alle ragazze. Sia in attacco che a livello difensivo siamo stati con continuità dentro le nostre idee. Questa è la maniera migliore di iniziare il campionato. Faccio una menzione particolare per Ilaria Bonvecchio che giovedì scorso ha avuto un problema muscolare, ma ha stretto i denti, ci è voluta essere e ha portato anche lei, come tutte, un contributo importante. Ora purtroppo c’è una settimana di sosta (a causa del girone dispari; ndr), ma ne approfitteremo per continuare a lavorare in previsione dell’esordio casalingo contro Cagliari del 19 ottobre". Coach Matassini ha ruotato ampiamente nove giocatrici e tutte sono andate a referto: quattro in doppia cifra e due a quota nove punti. A livello individuale risalta soprattutto la performance numerica della lunga cipriota Eleni Pilakouta che, all’esordio assoluto nel campionato italiano, ha chiuso il match con 16 punti personali e 9 rimbalzi in 30 minuti giocati.

m. g.