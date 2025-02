A2 femminile. Coach Sorgentone carica Matelica: "Con Vigarano dobbiamo imporre il gioco»

La Halley Thunder torna a giocare in casa con Vigarano: la gara è prevista per oggi alle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Alla vigilia del match di campionato, è arrivata la notizia che la Final Eight di Coppa Italia si giocherà pure quest’anno al PalaMaggetti di Roseto, in Abruzzo, dal 7 al 9 marzo. E, come nel 2024, ci sarà pure la formazione matelicese di coach Domenico Sorgentone, attualmente seconda nel girone B di serie A3, assieme a Mantova e Roseto, con due punti di ritardo dalla capolista Udine. La Pallacanestro Vigarano di coach Carlo Grilli, invece, è penultima a quota 4 punti, ma grazie agli ultimi innesti è più competitiva e temibile. "Partiamo dalla considerazione che la classifica non conta – spiega coach Sorgentone – e che pertanto dovremo giocare con la stessa determinazione, freddezza e volontà di imporre il nostro gioco che abbiamo dimostrato sabato scorso ad Ancona. La partita infatti nasconde le sue insidie, che potremo superare solo con un ottimo approccio. La classifica si sta accorciando nella zona alta e questo deve darci il massimo degli stimoli per poter far bene nel finale di stagione". Arbitrano Andrea Bernassola di Roma e Leonardo Marcelli di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder.

m. g.