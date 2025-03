A2 femminile. Coach Sorgentone sulla gara di sabato: "Contro Mantova serve determinazione»

A Roseto degli Abruzzi è stata l’Use Rosa Scotti Empoli ad alzare la Coppa Italia di serie A2 dopo una finale incandescente in cui ha superato la Costa Masnaga col punteggio di 75-74. Alla competizione hanno partecipato, come noto, pure le ragazze della Halley Thunder Matelica, eliminate nei quarti dal San Giovanni Valdarno, superato poi in semifinale proprio dal quintetto di Empoli.

Ora, messa in archivio la Coppa, si torna a pensare al campionato. La squadra di coach Domenico Sorgentone è prima in classifica, assieme a Mantova e Treviso, e sabato ospiterà al PalaChemiba di Cerreto (alle 18.30) proprio la formazione di Mantova. Un match, dunque, che si preannuncia molto bello, con una posta in palio davvero ragguardevole.

"Non dovrà mancare quel furore agonistico che invece è mancato nella gara di Coppa", dice il tecnico Sorgentone ripensando alla trasferta in Abruzzo. Poi aggiunge: "Le squadre del girone A hanno surclassato quelle del girone B". Infatti sono arrivate in semifinale solo le quattro formazioni dell’altro raggruppamento. E questo dà la prova che il livello tecnico e fisico delle compagini del gruppo A è superiore a quello del gruppo B. Ma Sorgentone guarda avanti: "Dobbiamo chiudere la regular season nella migliore posizione possibile".

m. g.