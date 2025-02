A2 femminile. La Bagalier Feba oggi sarà di scena a Bolzano

Alle 18.30 di oggi la Bagalier Feba sarà di scena a Bolzano dove affronterà l’Alperia, formazione che occupa la nona posizione con 16 punti. Le civitanovesi hanno bisogno di muovere la classifica. "Affrontiamo un avversario in palla – spiega Donatella Melappioni, coach della Bagalier Feba – capace di recuperare gare in cui stava sotto nel punteggio. Loro possono contare su tutte le giocatrici dell’organico, compresa Alessia Egwoh. Hanno due staniere lunghe molto abili nei tiri da 3 e che amano svariare. Nelle fila del Bolzano c’è anche la play Alice Malintoppi, cresciuta nel nostro vivaio". In questi giorni il lavoro in casa civitanovese è stato indirizzato a integrare sempre più Enrica Pepe, l’ultimo volto nuovo della formazione. È in via di recupero Natalia Panufnik, che però dovrà essere gestita con attenzione in questa prima fase.