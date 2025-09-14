A2 femminile. L’E-Work si spegne nella ripresa. Nell’amichevole meglio Valdarno

San Giovanni Valdarno 78E-Work Faenza 67

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Oliveira 2, Lazzaro 8, Merisio 17, Celani 6, Bernardi 22, Diakhoumpa 9, Mosetti 6, Ngamene 2, Favre 6. All.: Garcia Fernandez

E-WORK FAENZA: Brzonova 5, Bazan 11, Ciuffoli C. 7, Nori 11, Georgieva 10, Milanovic, Zanetti 5, Cappellotto 5, Onnela 13, Ceroni. All.: Seletti

Note: parziali 16-15; 27-41; 53-54

Buon test per l’E-Work sul campo della Galli San Giovanni Valdarno, candidata alla promozione in A1. Le buone notizie arrivano dal carattere mostrato dalle faentine, che ha permesso loro di tenere testa alle avversarie con un ottimo secondo quarto vinto 26-11, e dai 13 punti segnati da Onnela, che nei prossimi giorni ritornerà in Finlandia per sostenere gli esami di maturità e ritornerà in campo domenica 4 ottobre nella prima di campionato, quando Faenza ospiterà Trieste al PalaBubani. Sugli ultimi due quarti c’è poco da dire. La condizione fisica ancora da trovare e qualche calo di tensione hanno fatto ‘crollare’ l’E-Work che in venti minuti ha subìto 51 punti, segnandone appena 26.

Mercoledì Faenza debutterà davanti ai suoi tifosi ospitando Matelica alle 18 al PalaBubani e con tutta probabilità sarà ancora priva di Guzzoni, assente per uno stiramento alla coscia destra, e di Elena Ciuffoli (problema agli addominali). La preseason delle manfrede si chiuderà con due gare casalinghe: mercoledì 24 alle 18 con San Giovanni Valdarno e sabato 27 alle 18 con Rovigo. Intanto continua la campagna abbonamenti: le tessere si possono acquistare il martedì 16.30 alle 18 e il sabato dalle 10.30 alle 11.30 nella sede del Faenza Basket Project all’interno del PalaBubani.

Luca Del Favero