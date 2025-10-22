A2 femminile. L’Halley Thunder concede il bis: secondo successo

È stata una vittoria ampia e meritata, ma non scontata, quella ottenuta dalla Halley Thunder contro il Cus Cagliari. La squadra matelicese era scesa in campo senza le infortunate Ilaria Bonvecchio e Chiara Bacchini. Tuttavia, le giocatrici chiamate a dare più minuti per sostituirle - come, ad esempio, le giovani Federica Chiovato e Francesca Lo Russo - si sono fatte trovare pronte e il risultato è stato eccellente. A livello numerico, emerge la prova del capitano Benedetta Gramaccioni, che ha orchestrato la squadra per ventisei minuti con 20 punti a referto, 5 rimbalzi, 6 assist e 7 falli subiti. Una prova da incorniciare. La Halley Thunder resta a punteggio pieno con due vittorie su due partite e apre una nuova settimana di allenamento con l’obiettivo di recuperare le infortunate e prepararsi al meglio per l’impegnativa trasferta di sabato a Rovigo. La classifica dopo tre turni: Umbertide 6, Matelica, Ragusa, Rovigo e Alpo 4, Faenza 3, Bolzano, Cagliari, Treviso e Ancona 2, Alcamo, Vicenza e Trieste 0. Hanno una gara in meno Matelica, Bolzano e Alcamo. Il prossimo impegno al "PalaChemiba" di Cerreto sarà il primo novembre per il derby regionale con Ancona.