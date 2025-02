A2 femminile. L’Halley Thunder si posiziona al terzo posto. Prova sontuosa di Celani a Vicenza

Vincere a Vicenza è stato importante per la Halley Thunder perché il successo è stato ottenuto contro una formazione in salute (le venete erano reduci da tre vittorie di fila) e consente alle matelicesi di stazionare al terzo posto con 24 punti assieme a Mantova e Treviso. Dunque, una quarta giornata di ritorno positiva per le ragazze di coach Domenico Sorgentone.

In particolare è stata applaudita la prestazione sontuosa dell’ala Noemi Celani, capace di siglare il "career high" con 16 punti a referto e percentuali al tiro da sottolineare (4/6 ai liberi, 3/5 da due, 2/3 da tre). Tutto questo in 17 minuti di utilizzo.

Da citare la settima "doppia-doppia" stagionale di Anna Poggio per punti e rimbalzi (in questa circostanza 11+10) e il ritorno in doppia cifra di Debora Gonzalez (15 punti bersaglio per il capitano). Ma l’intero impianto matelicese ha funzionato a dovere, anche a rimbalzo (35-43) e nelle scelte d’attacco, tradotte in discrete percentuali realizzative di squadra.

Sabato alle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi sarà ospite l’Alperia Bolzano.

m. g.