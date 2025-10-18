A2 femminile. Matelica, domani l’esordio casalingo contro Cus Cagliari

Il campionato di A2 femminile è giunto alla terza giornata e la Halley Thunder Matelica, dopo aver vinto all’esordio in casa dell’Ecodent Alpo e aver poi osservato un turno di riposo, torna in campo domani alle 15.30 al PalaChemiba di Cerreto per affrontare il Cus Cagliari. Dunque, un posticipo e in un orario insolito, ma legato alle esigenze di trasferta delle isolane. A suonare la carica alle compagne sarà Benedetta Gramaccioni, nuovo capitano della squadra, alla sesta stagione a Matelica (123 partite e 1.411 punti realizzati con la maglia della Thunder). "Abbiamo lavorato molto nel precampionato per diventare una squadra unita – dice Benedetta – e credo che siamo a buon punto: ci alleniamo tantissimo, seguendo alla lettera quanto ci dice lo staff. Speriamo di continuare così...". Lei ha ereditato la fascia da Debora Gonzalez che ha appeso le scarpe al chiodo dopo una carriera straordinaria. "Chiaramente ero molto legata a Pepo – sono le parole della Gramaccioni – e inizialmente è stato strano non averla in campo perché lei per me è sempre stata un grande punto di riferimento. Mi sento onorata di aver giocato cinque anni insieme e di aver potuto apprendere quante più cose possibili da lei. In estate, comunque, la società è stata in grado di allestire un roster molto competitivo e capace di sopperire alla sua mancanza".

m. g.