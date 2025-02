A2 femminile. Matelica entra nella fase decisiva tra campionato e Coppa Italia

La Halley Thunder Matelica, battendo Vigarano (e grazie alla sconfitta di Udine a Mantova), si trova per la prima volta in vetta al campionato di serie A2 femminile, seppur a pari merito proprio con Udine e Mantova a quota 30 punti. Inoltre, la squadra di coach Domenico Sorgentone – con ben sei giornate di anticipo – è già matematicamente qualificata ai play off, ai quali parteciperà per la terza volta consecutiva. Tutto ciò è accaduto nel turno in cui la play Benedetta Gramaccioni ha indossato per la centesima volta la maglia della Halley Thunder, tant’è che è stata premiata prima del match dai dirigenti locali fra gli applausi del pubblico. Il calendario ora propone alle matelicesi una trasferta insidiosa a Umbertide domenica. Poi, nel week end successivo (dal 7 al 9 marzo), si disputerà la "Final eight" di Coppa Italia di A2, prestigioso evento che avrà luogo a Roseto degli Abruzzi, al quale Matelica si è qualificata per il secondo anno consecutivo. Pure stavolta l’avversario al primo turno sarà il San Giovanni Valdarno, forte squadra del girone A. Dunque, la stagione sta entrando nel vivo e le emozioni iniziano a moltiplicarsi in casa Thunder, dove si respira comunque un grande entusiasmo.

m. g.