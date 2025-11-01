A2 femminile. Matelica mette l’Ancona nel mirino: "All’attacco per allungare il passo»

Derby marchigiano alla quinta di campionato fra Halley Thunder Matelica e Moneygo Basket Girls Ancona. Si gioca oggi al PalaChemiba di Cerreto d’Esi alle ore 18. Le ragazze matelicesi si presentano a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 partite finora disputate. Ancona invece ha un bilancio di due successi e due sconfitte: le doriche di coach Luca Piccionne hanno vinto entrambi gli incontri casalinghi (ultimo dei quali la settimana scorsa per 67-62 con Treviso) mentre hanno perso i due i match in trasferta (sui difficili parquet di Ragusa e Faenza). "Il derby – dice Alberto Matassini, coach di Matelica – è una partita alla quale teniamo particolarmente perché mette a confronto le due più importanti realtà del basket femminile del territorio. Siamo consapevoli che Ancona, avendola affrontata in amichevole prima dell’inizio del campionato, è una squadra da tenere in considerazione. Questa prima parte di stagione, comunque, ha dato anche a noi delle importanti certezze e ripartendo da quelle affronteremo la gara con fiducia e con la volontà di conquistare altri due punti". Arbitrano l’incontro Davide Valletta di Montesilvano (Pe) e Umberto Giambuzzi di Ortona (Ch). La gara viene trasmessa in diretta sul canale Youtube della Thunder.

m. g.