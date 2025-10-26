Acquista il giornale
A2 femminile. Mooneygo la spunta contro. Treviso dopo un match equilibrato

MOONEYGO 67 TREVISO 62 MOONEYGO : Pelizzari 9, Zanetti 14, Pierdicca 2, Mbaye 17, Fiorotto 17; Cotelessa 4, Nardoni 2, Bremaud...

di ANDREA PONGETTI
26 ottobre 2025
MOONEYGO

67

TREVISO

62

MOONEYGO : Pelizzari 9, Zanetti 14, Pierdicca 2, Mbaye 17, Fiorotto 17; Cotelessa 4, Nardoni 2, Bremaud ne, Dell’Olio 2, Troiano ne, Torelli ne. All. Piccionne

TREVISO: Nicora 3, Streri 6, Jacquot 10, Prete 16, Falenczyk 16; Franceschini ne, Buranella 3, Baron 4, Casetta ne, Bocchetti 4. All. Conte

Arbitri: Scaramellini di Fano e Marianetti di San Giovanni Teatino (Ch)

Parziali: 17-20 33-36 48-51 67-62

Al PalaScherma di Ancona arriva la seconda vittoria in altrettante partite interne per la MooneyGo, che dopo quattro giornate sale a 4 punti in classifica, battendo 67-62 Treviso e lasciandolo a 2. Match equilibratissimo: nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento nel corso dei 40 minuti, ma venete avanti nei primi tre parziali pur sempre di misura (17-20, 33-36, 48-51). Decide l’ultimo quarto, che è il migliore della squadra di Piccionne: sorpasso di Fiorotto al 35’ (56-55), ancora equilibrio, rotto dalla tripla di Mbaye (64-61 a 1.39 dalla fine) con Pelizzari, sempre più una garanzia nonostante la giovane età, che a 41 secondi dal termine mantiene due possessi di distanza tra le squadre mostrandosi fredda con un 2/2 dalla lunetta. Sulla tripla della speranza sbagliata da Bocchetti si spengono le ultime residue chance del Treviso, che si arrende a un Basket Girls MooneyGo capace di vincere pur senza Bremaud.

