A2 femminile. Stasera a Rovigo la Feba vuole ritrovare il sorriso

A Rovigo a caccia di punti preziosi per la classifica contro una diretta concorrente. È con questo spirito che la Bagalier Feba affronta la trasferta, la gara si disputerà alle 20.30. Le biancoblù, dopo lo stop contro Ancona, hanno voglia di rifarsi e cercheranno di confermare il trend esterno, dove hanno collezionato gli 8 punti in cascina. Le civitanovesi sono attese da un avversario da prendere con le pinze, perché ha 4 punti in più classifica, gioca in casa e può contare su individualità di spicco, Katrin Stoichkova è la top scorer della squadra e la belga Kim Mestdagh è una giocatrice di assoluto livello e di esperienza. Servirà una prestazione attenta e soprattutto la squadra dovrà avere un buon approccio alla partita considerando l’importanza della posta in palio. Mai come in questa fase l’esperienza delle giocatrici civitanovesi potrà essere decisiva nei momenti difficili del match.