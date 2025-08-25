Abbonamenti a quota mille. È arrivato Echenique

Dopo qualche peripezia di troppo per via di una coincidenza persa all’aeroporto di Madrid causa ritardo nel volo dal Sudamerica, Jaime Echenique (nella foto), nuovo centro della UNA Hotels, ingaggiato una decina di giorni fa per rimpiazzare Kenneth Faried, è arrivato quasi all’alba di domenica in città.

Ieri è rimasto a riposo, come tutto il resto della squadra, e ne ha approfittato per iniziare a smaltire il jet-lag e la differenza di fuso orario dalla Colombia, suo paese natale.

Oggi si unirà al gruppo e svolgerà i suoi primi allenamenti.

Proprio nella settimana in cui la truppa di Priftis comincerà a dare più attenzione agli aspetti tecnici dato che, sabato a Castelnovo Monti, è prevista la prima uscita ufficiale davanti al proprio pubblico: la sfida con la Benedetto XIV Cento di A2, valida per la terza edizione del trofeo "Sport Valley".

Biglietti in vendita allo stoRE di piazza Prampolini (aperto domani, venerdì e sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) e nella sede Iat del capoluogo appenninico.

Novità sul fronte abbonamenti: a 40 giorni dall’inizio del campionato la quota di tessere sinora sottoscritte ha superato quota 1000.

Fino all’11 settembre proseguirà la prelazione per i vecchi abbonati e saranno messi in vendita i posti non occupati dagli stessi la passata stagione.

Da lunedì 15 scatterà la vendita libera per tutti i sedili rimasti liberi.

Fino al 7 settembre gli abbonamenti saranno acquistabili solo su Vivaticket (esclusivamente per le tessere a tariffa intera) e allo stoRE, dall’8 anche in sede.

g.g.