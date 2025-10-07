Abbonamenti: si riapre: "C’è tanto entusiasmo"

Dopo la sofferta, ma importante, vittoria ottenuta dalla Una Hotels, domenica sera, all’esordio in campionato contro la neopromossa Udine, e tenendo conto dell’importante presenza di pubblico (oltre 3500 presenze) e dell’apporto dato dalla tifoseria nella fase più delicata della partita, la Pallacanestro Reggiana ha deciso di prorogare di altre due settimane la propria campagna abbonamenti.

Questo, si legge in una nota, "complice l’entusiasmo del PalaBigi ed in virtù delle due settimane di tempo prima del prossimo match casalingo".

Sarà quindi possibile sottoscrivere le abituali tessere di fedeltà annuale sino a domenica 19 ottobre quando, in via Guasco, capitan Vitali e compagni sfideranno la squadra dell’OpenJobmetis Varese.

Confermate le modalità previste che prevedono l’abbonamento Full, per serie A e Fiba Europe Cup, oppure le formule legate al solo campionato o alla prima fase della citata competizione continentale, il cui primo match tra le mura amiche, per la Una Hotels, è in calendario per mercoledì 22 ottobre, alle ore 20, contro i kosovari del Bc Bashkimi. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online sul sito Vivaticket oppure presso lo StoRE di Piazza Prampolini, aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il club biancorosso ricorda, a margine che sono già disponibili i singoli biglietti per la gara del 19 contro i lombardi. Anche in questo caso i tagliandi sono acquistabili su Vivaticket e a lo StoRE.

Come è noto la campagna abbonamenti, nelle date originariamente previste, si è chiusa a quota 2808 aficionados, un numero sostanzialmente soddisfacente, considerato l’assenza di veri e propri "colpi" di mercato, seppur in calo di 133 unità rispetto all’annata 2024/2025, ove si sfiorò il numero delle 3000 tessere, riavvicinandosi ai livelli degli anni d’oro della storia biancorossa, tra il 2015 e il 2018.

Toccherà quindi alla truppa di Priftis, tramite le prestazioni sul parquet, convincere ulteriori fans a convenire al PalaBigi per sostenere i propri colori, abitualmente o occasionalmente. Al di là dei brividi nel finale di match contro i friulani, il dato oggettivo è che Reggio è partita col sorriso, ed alla fine è l’unica cosa che conta.