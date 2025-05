Abc Castelfiorentino: prima chance salvezza nei play-out del campionato B Interregionale

Prima chance salvezza per l’Abc Castelfiorentino nella fase play-out del campionato di B Interregionale. Dopo aver chiuso la seconda fase al terzultimo posto, infatti, stasera alle 21 i gialloblu valdelsani saranno di scena al Pala Poggetti di Cecina per gara-1 del primo turno degli spareggi che garantiscono il mantenimento della categoria anche per la prossima stagione. Per chi dovesse uscire sconfitto da questa prima serie, il cui secondo atto ci sarà mercoledì prossimo alle 21 al Pala Betti di Castelfiorentino con eventuale ’bella’ nuovamente a Cecina la domenica successiva, ci sarà comunque un’altra opportunità di salvezza sfidando la perdente di Spezia-Gallaratese.

Il precedente stagionale a Cecina della prima fase non sorride ai ragazzi di coach Samuele Manetti, sconfitti di ben venti punti, ma a questo punto della stagione è come se iniziasse un altro campionato e, più che la tecnica e la tattica, conteranno tantissimo le motivazioni e chi saprà mettere sul parquet più voglia di salvarsi. Resta il fatto che il roster livornese è di assoluto livello, costruito ad inizio campionato, per ben altri traguardi. Per quanto riguarda Gutierrez e compagni servirà quindi la massima attenzione, evitando pericolosi cali di concentrazione che durante tutto l’arco dell’anno sono stati un po’ il tallone d’achille dei castellani. Difendere con grande intensità e trovare linee di tiro pulite sarà la sfida di Corbinelli e compagni per provare a portarsi subito in vantaggio ed aver quindi poi la chance di chiudere la serie in casa.