Abc, il ritorno di Gasperoni: "Riparto con entusiasmo"

Arriva dalla vicina Certaldo il nuovo allenatore del Gialloblù Castelfiorentino di Divisione Regionale 2. Renato Gasperoni approda infatti al Pala Betti dopo 13 anni nella Virtus, di cui gli ultimi tre nel ruolo di responsabile tecnico. Per lui, che guiderà anche l’Under 19 Gold avvalendosi in entrambi i casi della collaborazione di Giovanni Cicilano, si tratta di un ritorno. Gasperoni è stato il primo allenatore venuto da fuori nella storia dell’Abc Castelfiorentino. Era il 1984 e si era trasferito da due anni in Toscana a Firenze, dopo le prime cinque stagioni da allenatore a Napoli dove era arrivato fino alla Serie A2. La sua prima esperienza in Valdelsa alla guida della prima squadra castellana dura quattro anni, prima di farvi ritorno in altre due occasioni: tra il 1992 e il 1994 nel settore femminile e dal 1999 al 2001 in quello giovanile. Tra le esperienze più importanti, le stagioni in serie D tra Poggibonsi e San Miniato, preludio all’approdo a Siena sponda Cus, dove si accasa per sei anni alla guida della serie C. Seguono le avventure a Figline e Montevarchi, sempre in serie C, fino a quando decide di dedicarsi al settore giovanile e alla crescita dei ragazzi. Così, nel 2012, approda alla Virtus Certaldo per rimanerci fino alla scorsa stagione. "È un grande piacere tornare a Castelfiorentino, dove ritrovo tante persone con cui ho passato momenti belli e stagioni importanti, tra cui alcuni miei ex giocatori – le prime parole di Renato Gasperoni –. Dopo una lunga avventura a Certaldo durata ben tredici anni, ero arrivato alla fine di un ciclo e adesso mi appresto ad iniziarne uno nuovo, con grande entusiasmo. Approcceremo alla nuova stagione con l’obiettivo primario di far crescere i giovani e creare prospetti anche nell’ottica della prima squadra, fermo restando la volontà di inseguire il miglior risultato possibile, sia con la Divisione Regionale 2 che con l’Under 19 Gold". Questo il roster che si ritroverà l’1 settembre per iniziare la preparazione. Play-maker: Fabio Iserani (‘98), Giulio Fabrizzi (‘05), Edelu Enrico Damiani (‘06). Guardie: Giulio Mugnaini (‘96), Giovanni Zampacavallo (‘01), Alessio La Rosa (‘03), Alberto Ciampolini (‘00), Giammarco Filippini (‘05), John Paulo Castillo Parilla (‘05), Alessandro Bernardoni (‘06), Sami Jelassi (‘07). Ali: Steve Tavarez (‘99), Tommaso Talluri (‘01), Pietro Bartolini (‘06), John Bici (‘06). Pivot: Andrea Cetti (‘03).