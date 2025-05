Abc Solettificio Manetti inizia i play-out contro Cecina per la salvezza in Serie B

Archiviata anche la seconda fase di Serie B Interregionale, chiusa al terzultimo posto (con gli stessi punti di Collegno e Varese, ma dietro per i peggiori scontri diretti), per l’Abc Solettificio Manetti è tempo di play-out. Sabato prossimo contro il basket Cecina i gialloblu valdelsani si giocheranno infatti la prima chance di salvezza. Il primo tratto della strada verso l’obiettivo del club di Castelfiorentino si snoda dunque in Toscana, con i ragazzi di coach Samuele Manetti chiamati ad una sfida tanto ostica quanto divenuta ormai un classico (entrambi a Cecina i due precedenti stagionali della regular season: 83-86 a Castelfiorentino e 78-58 in casa). La classifica finale dei Play-In Out costringerà l’Abc a non poter contare sul fattore campo: a giocare in casa gara-1 e l’eventuale ’bella’ sarà infatti Cecina grazie al miglior piazzamento finale (quinta contro decima). Come di consueto, si giocherà infatti alla meglio delle due vittorie su tre gare: la vincente sarà salva, la perdente andrà invece a giocarsi il tutto per tutto nel secondo e decisivo turno play-out, in cui incontrerà la perdente della serie tra Don Bosco Crocetta Torino e Campus Varese.

"Iniziamo la lotteria play-out con una grande voglia di rivalsa – spiega Alberto Ciampolini, uno degli assistenti di Manetti –. Dovremo approcciarci a questa serie con energia e consapevolezza: affronteremo una squadra talentuosa, che ci richiederà di essere pronti fin dalla prima palla a due. Rispetto, in particolare, all’ultima parte di stagione, dovremo innanzitutto limare le disattenzioni, soprattutto in difesa. Oltre a questo, va da sè che adesso più che mai sarà necessario restare uniti e compatti, anche davanti alle difficoltà che potranno presentarsi, perchè soltanto così potremo affrontare a testa alta questa serie per inseguire l’obiettivo salvezza".

Venendo al calendario di questo primo turno, dopo gara-1 di sabato prossimo alle 21 al PalaPoggetti di Cecina, la serie si sposterà al Pala Betti di Castelfiorentino mercoledì 14 maggio alla stessa ora, mentre per l’eventuale gara-3 si tornerà di nuovo a Cecina domenica 18 maggio alle 18.