Abc, una vittoria di forza. Corbinelli mette il sigillo

Seconda vittoria in altrettante gare di Serie C per i gialloblù valdelsani . Espugnato il Pala Capitini con una gara praticamente sempre condotta. .

di SIMONE CIONI
7 ottobre 2025
Andrea Pedicone, Abc Castelfiorentino

AGLIANA 200089ABC CASTELFIORENTINO95

PALLACANESTRO AGLIANA 2000: Giannini 21, Mucci n.e., Zaccariello 5, Rossi 23, Manetti 2, Lucchesi 11, Benvenuti 4, Bonistalli 3, Bardazzi n.e., Ratto n.e., Nesi 14, Bacci 6. All.: Gambassi.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ticciati, Corbinelli 14, Talluri n.e., Berni 21, Torrigiani 10, Lazzeri 15, Marchetti n.e., Cicilano n.e., Landi 1, Cantini 10, Mancini 5, Pedicone 19. All.: Paludi.

Arbitri: Massei di Viareggio e Barone di Ponsacco.Parziali: 16-21; 37-46; 65-67.

AGLIANA – Seconda vittoria in altrettante gare di Serie C per l’Abc Solettificio Manetti, che espugna il Pala Capitini per 89-95 al termine di una gara praticamente sempre condotta, anche con distacchi importanti. Di fronte a una squadra solida ed esperta, i gialloblù valdelsani mettono in evidenza una buona prova offensiva, come dimostrano i sei uomini in doppia cifra e i 95 punti realizzati lontano da casa, accompagnata al tempo stesso però da una difesa ancora da registrare come testimoniano gli 89 punti subiti. Dopo il botta e risposta iniziale, tuttavia, la squadra di Riccardo Paludi, che per la prima volta in stagione può schierare anche Corbinelli, ha soltanto due momenti in cui i padroni di casa la mettono un po’ alle corde riuscendo a riaprire i giochi trascinati da Giannini e Rossi, portando capitan Cantini e compagni a giocarsi la vittoria negli ultimi giri di cronometro. Nell’ultimo quarto, sul 67 pari, infatti otto punti di Berni firmano il 71-82 al 35’, ma Agliana non molla e a 150 secondi dalla sirena si fa più vicina (78-85), finché proprio una tripla di Corbinelli non mette il sigillo alla vittoria castellana.

