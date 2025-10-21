Abreu, debutto meraviglioso In 4 minuti ha conquistato il ’Bigi’

Schegge di futuro. Nella netta vittoria ottenuta dalla Pallacanestro Reggiana su Varese hanno avuto spazio due talenti della ‘cantera biancorossa’ che rispondono al nome di El Hadji-Deme e Pablo Giovanni Abreu. Deme però aveva già assaggiato il parquet dei professionisti nella scorsa stagione ed è un volto ormai conosciuto, mentre per il compagno si è trattato di un esordio assoluto in Serie A e quindi di una giornata assolutamente indimenticabile.

A rendere ancor più speciale il debutto sono stati i primi due punti, messi a segno con un perfetto 2/2 ai tiri liberi in 4’ di utilizzo. Un momento in cui si è guadagnato l’applauso convinto di tutto il ‘PalaBigi’.

Nato il 7 marzo 2008 nella nostra città, Pablo è un figlio d’arte perché il padre - Pablo Miguel - è stato un grande giocatore di baseball, due volte campione del mondo ‘juniores’ e una ‘senior’ con la nazionale cubana e poi allenatore (anche) del team reggiano.

La nuova stellina della Una Hotels è quindi cresciuta qui da noi ed è stata forgiata nel settore giovanile biancorosso. Il suo ruolo è quello di ala ed è capace di sfruttare la stazza (198 cm per oltre 100kg), unita ad un’ottima tecnica di base. Al di là delle buonissime capacità già messe in mostra sul parquet, Pablo Giovanni Abreu si è sempre distinto per la sensibilità e l’intelligenza con cui è presto diventato un punto di riferimento (anche) per i compagni di squadra delle varie formazioni giovanili. Non a caso era il leader della formazione Under 20 della Pallacanestro Reggiana arrivata terza agli ultimi campionati nazionali e ieri ‘Big-P’, questo il suo soprannome, è stato sommerso dall’affetto di tantissimi ragazzi che hanno giocato con lui.

"Un processo più che un semplice cammino, di miglioramento costante, che non sarebbe stato lo stesso senza questo gruppo speciale di persone – il suo commento affidato ai social a conclusione della scorsa stagione - ora risaltano i momenti di gioia, ma non è stato sempre facile né divertente, eppure questi ragazzi ci sono sempre stati, giorno dopo giorno, lavorando con convinzione. Ripensandoci è mancato veramente poco e sebbene si possa richiamare alla mente il rammarico di quegli attimi, è anche vero che sarebbe una mancanza di rispetto verso i sacrifici fatti".

Un pensiero maturo e consapevole di chi però la maturità deve ancora ‘certificarla’ sui banchi di scuola. Lo farà senza difficoltà alla fine del percorso che sta percorrendo al liceo classico ‘Ariosto-Spallanzani’, lo stesso istituto che ha cresciuto campioni del passato come Giuliano ‘Uncino d’oro’ Spaggiari e del presente, come Nicolò Melli. Una ‘coincidenza’ che forse coincidenza non è e che sottolinea come, molto spesso, dietro ad un atleta di successo c’è prima di tutto un percorso umano e culturale di un certo spessore.