Accordo Virtus-Note di Siena Mens Sana: Under 19 e 15 nei campionati Eccellenza

L’accordo con la Virtus per disputare con le formazioni Under 19 e Under 15 i campionati Eccellenza è la punta dell’iceberg di un lavoro, quello del settore giovanile della Note di Siena Mens Sana, che viene da lontano.

"Il bilancio dell’annata che si è appena conclusa è estremamente positivo sia in termini di qualità che di quantità - ha detto Pierfrancesco Binella (nella foto), responsabile della ‘cantera’ di Viale Sclavo -. Avremmo forse potuto fare qualcosa in più in termini di risultati ma nell’ambito del settore giovanile ciò che conta di più sono i progressi fatti e ce ne sono stati molti dal punto di vista organizzativo e del reclutamento. Abbiamo disputato cinque campionati in modo assolutamente dignitoso competendo in tutti i contesti per le qualificazioni alle seconde fasi".

E’ forse stata la stagione che si può definire ‘anno zero’ per il settore giovanile. "Lo è stata per quanto riguarda alcuni interventi della società nei riguardi del settore giovanile e il passaggio sotto Mens Sana Basketball è stato importante in questo senso. Siamo contenti di esserci rimessi nella mappa, non solo regionale, ma anche nazionale, e questo ci ha dato grande slancio per il futuro".

Presto le decisioni legate agli staff dei vari gruppi. "Sì. Per prima cosa aspettiamo di capire come sarà composto lo staff della prima squadra ma siamo nella condizione di gestire la flessibilità nel caso in cui ci siano scelte che riguardano componenti che fanno parte del settore giovanile. Lavoriamo per il futuro già da dopo Natale e anche l’accordo con la Virtus va in questa direzione".

Poi sulla collaborazione con la Stosa per le due formazioni Under19 e Under15 Eccellenza, che saranno rispettivamente guidate da Tozzi e Spinello. "Questo tipo di accordi stanno fiorendo nel territorio anche in virtù del fatto che con le nuove regole secondo le quali i ragazzi si liberano automaticamente al termine di ogni stagione, l’obbiettivo era quello di dare a dei gruppi la possibilità di giocare ad alto livello a Siena cercando di competere nel nome di un progetto condiviso. L’idea è quella di mantenere il tesseramento dei ragazzi prestandoli reciprocamente all’interno di un percorso formativo interessante".

Infine sui ragazzi impiegati da Betti in prima squadra nella scorsa stagione anche in ottica dell’obbligo di due under nel roster della prima squadra 25/26. "Questa è una prospettiva che stiamo valutando – conclude Binella – sicuramente avremo dei ragazzi che faranno parte anche del gruppo della prima squadra".

Guido De Leo