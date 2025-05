Acqua dell’Elba vince in overtime contro Green Le Mura Spring

Acqua dell’Elba 73Green Le Mura Spring 71(d1ts)

ACQUA DELL’ELBA NICOBASKET: Nerini ne, Tongiorgi ne, Salvestrini 3, G. Modini, Montiani 12, Rastelli ne, A. Modini, Pini 21, Bargiacchi 5, Giglio Tos 26, Federighi, Traoré 6. All.: Rastelli.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri 2, Capodagli 9, Dianda 3, Tessaro 6, Morettini 7, Rapè ne, Geremei ne, Valentino 5, Chiti, Maffei 11, Michelotti 10, Paulsson 18. All.: Ferretti.

Arbitri: Carta di Pisa e Sizzi di Prato.

Note: parziali 8-18, 18-30, 40-52, 64-64.

PONTE BUGGIANESE - La beffa per il Green Le Mura arriva nel finale del supplementare. Nel primo quarto le biancorosse giocano in scioltezza, con Valentino che, su lancio di Paulsson, apre le danze; poi ci pensano Tessaro e Maffei. Nicobasket smuove il tabellino con i tiri liberi di Giglio Tos e, alla fine, sulla prima sirena, il punteggio è di 8-18.

Nel secondo quarto è Tessaro che ruba palla e realizza in terzo tempo da sinistra, mentre Paulsson va a segno con due punti da sotto. Al settimo minuto Giglio Tos inizia a forzare in attacco, raccogliendo da sola un canestro, due tiri liberi e due giochi da tre; ma, alla fine, anche questo tempino va in archivio sul 18-30. Il terzo inizia subito con una tripla di Montiani, alla quale risponde Paulsson su assist schiacciato di Maffei. I soliti liberi di Giglio Tos tengono in partita Nicobasket, ma il Green Le Mura Spring continua ad allungare sul 40-52. Quarta frazione che si gioca punto a punto, con il roster pistoiese trascinato da Giglio Tos che chiude sul 64-64. Si va all’overtime. Il tempo supplementare si apre con le padrone di casa che guadagnano due tiri liberi, ma, alla fine, Morettini, sola nell’angolo, manda la palla del sorpasso fuori.

"Abbiamo avuto l’ultimo tiro per vincere – ha commentato Ferretti – , però quando sei avanti di venti, devi continuare a giocare alla tua maniera, con il ritmo in difesa e correndo in attacco per trovare soluzioni facili come fatto all’inizio. Ma complimenti a Nico, perché ci ha creduto". Gara 2, al "Palatagliate", mercoledì (ore 21,15).

Alessia Lombardi