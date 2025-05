Acqua San Bernardo Cantù domina Fortitudo Bologna e vola in semifinale playoff

L’Acqua San Bernardo Cantù è la seconda qualificata alle semifinali playoff. I brianzoli hanno impartito una severa lezione alla Fortitudo Bologna, guidando per tutti i 40’ di gioco fino all’88-63 conclusivo. Dopo il punteggio sul 35-29 alla pausa lunga, i padroni di casa hanno mollato gli ormeggi nella terza frazione, segnando 31 punti e toccando il massimo vantaggio sul +29. Cinque uomini in doppia cifra per Cantù (Basile top scorer con 17), mentre la Effe è stata tutta in Aradori (25). Ora, in semifinale, l’Acqua San Bernardo se la vedrà con la Real Sebastiani Rieti.

Questa sera, poi, anche la parte di tabellone della Pallacanestro 2.015 andrà a completarsi: anche Rimini e Brindisi scenderanno sul parquet del Flaminio per la ‘bella’ (ore 20.30). Al pari dell’Unieuro, i salentini hanno fatto valere il proprio fattore campo mettendo sotto per ben due volte la testa di serie numero uno di questa post-season, impattando sul 2-2 e riportando così la serie in Romagna. Coach Piero Bucchi sogna così di tirare un brutto scherzo alla ‘sua’ Rimini, mentre la squadra di Dell’Agnello, dall’altra parte dovrà ritrovare la compattezza e la solidità nell’arco dei 40’, evitando i blackout che hanno rimesso in piedi gli avversari.

Alle ore 21, invece, si chiuderanno i playout e si conoscerà il nome dell’ultima retrocessa in serie B. Sul campo neutro di La Spezia (a causa della squalifica del campo maturata in occasione di gara2), la Libertas Livorno sarà chiamata a difendersi dall’insidiosa Vigevano. Anche qui il punteggio della serie è sul 2-2, con il fattore campo fin qui sempre rispettato. Chi uscirà sconfitto questa sera, scenderà al piano di sotto insieme a Nardò (battuta 3-1 dalla Juvi Cremona).

s. c.